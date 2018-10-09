İşgal güçlerinden Filistinlilere gözaltı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla yedi Filistinli gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık aralıklarla evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli sebepler öne sürerek Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail askerlerinin amacının bölge halkını huzursuz edip yaşadıkları yeri terk etmelerini sağlamak olduğu belirtiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
Kaynak: www.dunyabulteni.net