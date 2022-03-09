İşgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç, yaşam mücadelesini kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail askerlerinin müdahalesinde vurularak ağır yaralanan Filistinli genç kurtarılamadı.
Filistin 09.03.2022, 09:52
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, 1 Mart'ta Nablus'un Burka beldesinde düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf'in son durumuna ilişkin bilgi verildi.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve sırtından 3 kurşunla vurulan Filistinli Seyf'in hayatını kaybettiği bildirildi.
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