İşgalci fanatikler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği, Harem-i Şerif'in El-Esbat ve Kattanin kapıları önünde Talmudik ayin yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, Yahudi bayramlarından biri olan "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle 11 Ekim'den itibaren sekiz gündür 5 bin 94 fanatik yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Yerleşimcilerin baskınlar sırasında Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, İsrail polisinin Yahudilerin söz konusu bayramı süresince 50 yaş altı Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlaması getirdiği ifade edildi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, 4-5 Ekim'de de "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.