İşgalci fanatikler Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 331 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediğini kaydetti.

Gün içinde daha fazla yerleşimcinin Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, 11 Ekim'de Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.