İşgalci İsrail 14 Filistinliyi yaraladı

Filistin basınına göre, İsrail ordu güçleri, Cenin ve El-Halil'e bağlı beldelerde yaptığı ev baskınlarında iki Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca, El-Halil'in kuzeyindeki bir askeri kulede konuşlu İsrail güçlerinin, Filistinli bir grup gence gerçek mermiyle müdahale ettiği belirtildi.

Olayda yaralanan 2 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise "3 Filistinlinin bir araçtan inerek bölgedeki bir askeri noktaya molotofkokteyli attığı" belirtildi.

Açıklamada, ordunun bu kişilerin üzerine ateş açarak birini yaraladığı, diğer kişileri aramak için de operasyon yürütüldüğü aktarıldı.

- 17 Filistinli gözaltına alındı

Bölgedeki kaynaklar ayrıca, İsrail ordusunun dün gece Cenin'de 7, El-Halil'de de 10 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.