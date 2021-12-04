İşgalci İsrail 24 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, Surif beldesine baskın düzenleyerek girdikleri evlerde 24 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin 04.12.2021, 11:14 04.12.2021, 11:17
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kenti yakınlarındaki Surif beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.
Yaklaşık üç saat süren baskında 24 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
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