İşgalci İsrail Şeri'da 31 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Şeria'nın batısında çeşitli bölgelerde baskın düzenledi ve 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail Şeri'da 31 Filistinli'yi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Şeria'nın batısının bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Şeria'nın batısı ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria'nın batısı ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA

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