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İşgalci İsrail bayram dinlemedi: Şehit sayısı 69'a yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in zehirli gaz kullandığını belirterek şehit olanların sayısı 69'a yükseldiğini söyledi.

Filistin 13.05.2021, 11:14
İşgalci İsrail bayram dinlemedi: Şehit sayısı 69'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler" ifadelerini kullanıldı. 

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, 'boğulma' olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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#İsrail #filistin #saldırı #şehit
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