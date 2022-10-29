İşgalci İsrail bu yıl sadece Şeria'da 118 Filistinliyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında bir konuşma yapan OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, işgal altındaki Filistin topraklarında son durumu değerlendirdi.

Shamdasani, son haftalarda bölgede çatışmalar ve sivillere yönelik şiddette endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere ölümcül şiddet kullanmayı sürdürdüğü bilgisini veren Shamdasani, "Bu yıl Doğu Kudüs dahil olmak üzere Şeria'da 26'sı çocuk ve 5'i kadın 118 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, bu yıl biri çocuk 3 Filistinlinin ise yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Ateşli silahların sadece can güvenliğine tehdit dahilinde kullanılması gerektiğinin altını çizen Shamdasani, "Tehdit arz etmeyen kişilerin ateşli silah kullanılarak öldürülmesi veya yaralanması hayat hakkının açık ihlalidir." dedi.