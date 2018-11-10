İşgalci İsrail'in yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında boynundan yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan yaralanan 28 yaşındaki Filistinli Rami Vail Kahman'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca gösterilerde 6'sı çocuk, 9'u kadın 36 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık daha önce İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere saldırısı sonucu 25 Filistinlinin yaralandığını, boynundan yaralanan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Ajanslar