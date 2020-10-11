İşgalci İsrail Şeria'nın batısında 12 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Ramallah kenti yakınındaki el-Amari kampına baskın düzenlediğini belirtildi.

İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi gerçek mermiyle, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı dile getirilirken, yaralıların durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın sırasında aynı aileden biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, el-Amari kampına düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin kendi silahından çıkan kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 11:40