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İşgalci Yahudilerden 'Araplara ölüm' sloganları

Daha önce Filistin tarafından düzenlenmemesi konusunda uyarılarda bulunulan ve 2 defa ertelendikten sonra bugün gerçekleştirilen "Bayrak yürüyüşü" tahriklerle devam ediyor. İşgalci Yahudiler Burak Duvarı'na gelip "Araplara ölüm" sloganları atıyor.

Filistin 15.06.2021, 21:17 15.06.2021, 21:39
İşgalci Yahudilerden 'Araplara ölüm' sloganları

Daha önce Filistin tarafından düzenlenmemesi konusunda uyarılarda bulunulan ve 2 defa ertelendikten sonra bugün gerçekleştirilen "Bayrak yürüyüşü" tahriklerle devam ediyor.

"Bayrak yürüyüşü" 

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'ndan geçerek Yahudilerin "Ağlama Duvarı" adını verdiği Burak Duvarı'na kadar gerçekleştirilen "Bayrak Yürüyüşü"nde fanatikler buraya gelerek çeşitli sloganlar atıyor.

Atılan sloganlar arasında "Araplara ölüm" gibi sloganlar da var. Yahudiler, Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

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#İsrail #Kudüs #bayrak yürüyüşü #burak duvarı
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