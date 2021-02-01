İşgalci İsrail, Filistinliler'e ait 40 yapıyı yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Şeria'nın kuzey batısında içinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıktı.

İşgalci İsrail, Filistinliler'e ait 40 yapıyı yıktı

Filistin Halk Direniş Komitesi sorumlusu Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Şeria'nın kuzey batısındaki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenlere ve hayvan barınaklarına yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini belirtti.  

İsrail güçlerinin bölgede aralarında meskenlerin ve hayvan barınaklarının yer aldığı yapıyı söktüğünü ve el koyduğunu, bölge sakinlerinden 136 kişinin açıkta kaldığını, yaklaşık 6 bin koyunun zarar gördüğünü belirten Iştivi, bu olayı "gerçek bir etnik temizlik" olarak nitelendirdi. 

Filistinliler'e baskı yapıyorlar

Iştivi, İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle sakinlerine bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı yapıldığını ve yıkım sürecinin devam ettiğini söyledi.   

İsrail güçleri kasım ayında Hımsa el-Bakia bölgesinde 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı. 

AA

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