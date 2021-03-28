İşgalciler katledip naaşını 2 ay sonra verdi
İsrail'in işgal altındaki Şeria'da katlettiği ve naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi.
İşgal altındaki Şeria'da, 5 Şubat'ta, yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilerek katledişem 34 yaşındaki Halid Mahir Nevfel için Ramallah'ta cenaze töreni düzenlendi.
Ramallah Devlet Hastanesinden alınan Nevfel'in cenazesi, konvoy eşliğinde Ras Karkar köyündeki evine getirildi. Nevfel'in naaşı çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından köyünde defnedildi.
Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Şeria'da şehit ettiği Filistinlinin cenazesini vefatından yaklaşık iki ay sonra dün teslim etmişti.
Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli Nevfel'in, İsrail güçleri tarafından 5 Şubat'ta vurularak şehit edildiği bildirilmişti.
AA