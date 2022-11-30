İslami Cihad'dan Ben-Gvir'e ölüm tehdidi

Filistin İslami Cihad Hareketi, yeni kurulacak İsrail hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı olacak aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i tehdit etti.

Otzma Yehudit lideri Ben-Gvir, İsrail seçimlerini kazanan sağ koalisyonun bir parçası haline gelmişti. Ben-Gvir genel olarak Arap düşmanlığı yapmakla suçlanırken silahlı Filistinli gruplara karşı İsrail ordusunu güçlendirme yönünde söz vermesinin yanı sıra hapishanelerdeki Filistinli tutukluların durumunu zorlaştıracağını söylüyor.

İslami Cihad'ın Batı Şeria Sözcüsü Tarık İzzeddin, dün yaptığı açıklamada, aşırı sağcı lider Ben-Gvir'in 2001 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesince öldürülen Rehavam Ze'evi ile aynı kaderi paylaşacağını vurguladı.

İzzeddin ayrıca, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olacağına atıfla "bu durumun ölümünün hızlı bir şekilde gerçekleşmesiyle sonuçlanacağına" değindi.

Filistinlilerin İsrail ve Batı Şeria'dan sürgün edilmesini savunan ve aynı zamanda dönemin İsrail Turizm Bakanı olan Rehavam Ze'evi 2001 yılında öldürülmüştü.

Benzer sürgün politikasını savunan Meir Kahane'nin 'müridi' olan Ben-Gvir'in de daha önce benzer söylemlere sahip olmasından dolayı Filistin İslami Cihad Hareketince tehdit edildiği düşünülüyor.

Ben-Gvir, İsrail seçimlerine doğru giden süreçte bu söylemlerden uzaklaştığını iddia etmiş fakat aşırı sağcı lider, "hain" olarak nitelediği Arapları bölgeden kovmak istediğini söylemekten de çekinmemişti.

Otzma Yehudit lideri Ben-Gvir'in "hain" tanımlamasıyla birçok Filistinlinin güvenlik durumunun riske girebileceğinden endişe ediliyor.

"Tehditler beni caydıramaz"

Öte yandan Ben-Gvir, İslami Cihad Hareketi'nin açıklamalarına karşılık olarak "Terör örgütünün tehditleri beni caydırmaz. İsrail'in güvenliğini yeniden sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Hükümetin ivedilikle kurulması çağrısını yapan Ben-Gvir böylece İslami Cihad'ı "yerle bir edeceklerini" söyledi.

Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamasıyla bilhassa işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin daha da şiddetli boyutta tırmanması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News