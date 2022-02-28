İslami Cihad liderlerinden Adnan'a suikast girişiminde bulunuldu

İslami Cihad Hareketi’nin Şeria’daki liderlerinden Hıdır Adnan, dün akşam (26 Şubat Cumartesi) Nablus’ta, İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin ailesine taziyeye gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hayatını kaybeden Filistinlinin ailesinin evi önünde aile fertleriyle birlikte bulunduğu sırada Hıdır Adnan’a ateş açıldı ve saldırıda, geçtiğimiz gün İsrail tarafından öldürülen Filistinlinin kardeşi yaralandı.

İslami Cihad liderlerinden Mahir El-Ahras, motosikletli bir şahsın Hıdır Adnan’a yaklaştığını ve kendisiyle kısa bir süre konuştuğunu belirtti. Ahras'a göre saldırgan, İslami Cihad’dan bazı kişileri, geçtiğimiz gün İsrail tarafından öldürülen üç Filistinlinin yerlerini İsrail istihbaratına bildirmekle suçladığı ve ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En-Nahale de saldırının İslami Cihad’a yapıldığını ve buna göre davranılacağını ifade etti.

Suikast girişimine maruz kalan Hıdır Adnan, Filistin Enformasyon Merkezi’ne yaptığı açıklamada, olayın son derece tehlikeli olduğunu belirterek saldırıya milli bir tepki gösterilmesi çağrısında bulundu.

Saldırganın kimliğinin bilindiğini açıklayan Hıdır Adnan, Nablus’ta daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığını belirtti.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) da Hıdır Adnan’ı hedef alan suikast girişimini kınadı ve yaşananlardan tamamen Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Mepa News