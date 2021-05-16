İsmail Heniyye: İsrail'i defalarca uyardık

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Filistin'e destek etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Hamas lideri burada yaptığı konuşmada, "Kıblemiz, kimliğimiz, inancımız ve devrimlerimizin tetikleyicisi Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık." dedi.

"Direniş bizim stratejik tercihimiz" diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'ya el sürülmesi karşısında boş durmayacağız. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürleşene kadar durmayacağız. Bu nesil bunu başarabilir."

Heniyye ayrıca İsrail'in Lid kentindeki sokağa çıkma yasağına da değinerek, "Gazze 15 yıldır abluka altında. Ancak, bugün düşmanın şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz"

Filistin direnişinin Gazze'ye yönelik bir talebi olmadığını vurgulayan Heniyye, mücadelenin Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve geri dönüş hakkı için yapıldığına dikkati çekti.

Heniyye, "Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğu konusunda uyardık. Netanyahu'ya ateşle oynamamasını söyledik." diye konuştu.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, siyonizmle mücadelenin temelini oluşturuyor." ifadesini kullanan Heniyye, Katar'a Filistin halkına yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.