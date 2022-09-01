İsrail, 2 bine yakın Gazzeli hastanın tedavisini engelliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da, Kudüs'te veya 1948'de işgal edilmiş bölgede yer alan ihtisas hastanelerinde tedavi görmek zorunda olan Gazzeli 1922 hastanın İsrail hükümetinin engellemeleri sebebiyle buralara gidemediklerini ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını dile getirdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı, Gazze'den 1948'de işgal edilmiş bölgeye geçişler için kullanılan Erez sınır kapısında "Gazze'nin hastalarını kurtarın!" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında kanser ve kalp hastalarının İsrail hükümetinin engellemeleri, kendilerine geçiş izni verilmesi işlemlerinin sürekli ertelenmesi sebebiyle sıkıntılarının arttığını, tedaviden yoksun kalmaları yüzünden hastalıklarının ilerlediğini vurguladı.

Bakanlık, özellikle böbrek yetmezliği hastalarının ilaç yetersizliği yüzünden ciddi krizle karşı karşıya olduklarını, tedavilerinin engellenmesi sebebiyle kansızlık sorunları da yaşadıklarını ve her gün ölüme biraz daha yaklaştıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, 371 hastanın Gazze'den yanlarında refakatçi olmaksızın ayrılmak zorunda kaldığına ve bunlardan bazılarının yanlarında kendileriyle ilgilenen bir kimse bulunmaksızın son derece insanlık dışı şartlarda hayatlarını kaybettiklerine dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında İsrail'in ablukası yüzünden hastaların tedavi haklarından %40 oranında mahrum bırakılmaları, ilaçlarda %32, laboratuvar malzemelerinde ve kan bankalarında %60 oranında azalma meydana geldiği bilgisi verildi.

Kaynak: Mepa News