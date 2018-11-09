İsrail 8 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "taş attığı" iddiasıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ömer Ebu Eyyaş isimli Filistinli çocuk, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde İsrail güçlerince gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Muhammed Avad, 8 yaşındaki çocuğun İsrail güçlerine "taş attığı" iddiasıyla gözaltına alındığını ve serbest bırakılması için Filistinli yetkililerin girişimlerde bulunduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 18:39