İsrail Al-Araqeeb köyünü 193. kez yıktı

Köy en son 2 Eylül'de yerle bir edilmiş, sakinler daha önce yıkılanların yerine çadırlar ve geçici yapılar kurmuştu.

Ancak İsrail zulmü sadece bu yıl, köyü 11 kez yerle bir etti.

Köy ilk olarak Temmuz 2010'da yerle bir edildi ve Al-Araqeeb sakinleri çadırlarını ve küçük evlerini her defasında yeniden inşa etti. Bunu gören işgal güçleri köyü, bazen ayda birkaç kez yıktı.

Negev (Naqab) çölünde bulunan köy, bölgedeki 51 Bedevi Arap köyünden biri. İsrail yeni Yahudi yerleşimciler için evler inşa ederek, Negev'i Yahudileştirme planları kapsamında köyleri sürekli yıkıyor. İsrail buldozerleri, ağaçlardan su depolarına kadar her şeyi yıksa da, köylüler her seferinde yeniden inşa ediyor.

Negev'deki kabile, aynı zamanda Yahudi İsrail vatandaşlarıyla aynı yasalara uymaya zorlanıyor. İsrail'e vergi bile ödeyen köylüler, İsrail'deki Yahudilerle aynı hak ve hizmetlerden yararlanmıyor. İşgalci İsrail, köyleri ulusal şebekeye, su kaynaklarına ve diğer hayati olanaklara bağlamayı defalarca reddetti.

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