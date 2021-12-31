İsrail askerleri 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 15 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesinde yaşanan çatışmalarda 2'i gerçek mermiyle olmak üzere 9 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Gerçek mermiyle yaralananların Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydeden Cibril, 76 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Cibril, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 47 Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, İsrail askerlerinin Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 1'i çocuk 5 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin atılan gazdan etkilendiğini kaydetti.

İştivi, söz konusu Filistinli çocuğun Mümin Murad Şitivi (14) olduğunu ve karnından yaralandığını, tedavi için Derviş Nazzal Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

El-Halil kentindeki Filistin Kızılayı Sözcüsü Iyd Ebu Munşar, kentteki Bab ez-Zaviye bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki arbedede Filistinli bir gencin plastik mermiyle yaralandığını ve yaralanan gencin El-Halil Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.