İşgal altındaki Şeria’da Yahudi yerleşimci saldırılarına karşı düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 9 Filistinliyi yaraladı.

Filistinliler, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Burka beldesi yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını protesto etmek ve İsrail ordusunun belde girişine yerleştirdiği bariyerleri kaldırması için gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 7 Filistinlinin plastik mermiyle, 2 kişinin de vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.