İsrail askerleri Doğu Kudüs’te Filistinli bir genci öldürdü
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli bir genci öldürdü.
Filistin 01.10.2022, 17:54
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ayzeriyye semtinde, 18 yaşındaki Fayiz Demdum'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanması sonucu hayatını kaybettiği" belirtildi.
Açıklamada, Filistinli gencin öldürüldüğü olayın ayrıntılarına yer verilmedi.
Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarından aktardığı haberde, Filistinli bir gencin İsrail güçlerine molotofkokteyli atmaya çalıştığı sırada İsrail askerleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.
Olaya ilişkin İsrail güçlerinden bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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