İsrail askerleri Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Mugir köyünde Filistinli bir gencin göğsünden vurulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, el-Mugir köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin onlarca Filistinliye karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Saldırıda göğsünden vurulan Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan haberde, öldürülen Filistinlinin yirmili yaşlarında Raid el-Nasan adlı bir genç olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin saldırıları

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail askerleri ayrıca Şeria'da "bir kişiye arabayla saldırıda bulunduğunu" öne sürdükleri Filistinliyi de öldürmüştü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.