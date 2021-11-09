İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: Filistinli bir çocuk yaralı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti kırsalında 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

Beytullahim kentine bağlı Husan Belde Belediye Başkanı Muhammed Sebatin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin belde kırsalında Filistinli çocukları pusuya düşürdüğünü" söyledi.

Sebatin, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğun yaralandığını, 16 yaşındaki bir çocuğun ise gözaltına alındığını kaydetti.

Yaralı çocuğun Beytullahim'deki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Sebatin, çocuğun sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.