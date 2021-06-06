İsrail askerleri gerçek mermi kullandı, Filistinli genç başından yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde Filistinli bir genç ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah’a bağlı Nebi Salih beldesindeki olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateşte Filistinli bir gencin başından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gencin ağır yaralandığı ve Ramallah’taki El-İstişari Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

Öte yandan Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Nebi Salih beldesinin girişinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlediğini belirtti.

Temimi, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği gösteride 30’lu yaşlardaki bir gencin ağır yaralandığını aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.