İsrail askerleri gerçek mermilerle saldırdı: 41 yaralı

Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde 41 Filistinli ile bir İsrail askeri yaralandı.

Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto etti.

İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 22’si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan birinin başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk olduğu ifade edilen açıklamada, yaralılar arasında da Ürdün'ün "el-Memleke" kanalında kameraman olarak görev yapan Asım Şehade'nin de bulunduğu ve yüzünden yaralandığı bildirildi.

Bir İsrail askeri ağır yaralandı

İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan Filistinliler, burada bir İsrail keskin nişancısını silahla vurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze sınırında yaşanan olaylarda, sınır polisine bağlı bir askerin açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, askerin orduya bağlı bir helikopterle güneydeki Biru’s Sebi (Beer Şeva) kentinde bulunan Soroka Hastanesine kaldırıldığı ve ailesinin olayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

İsrail’den karşılık verme tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in Kanal13 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail askerlerine zarar verilmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, "Sınırdaki olaylar çok vahim ve biz buna karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.