"İsrail askerleri öldürme temelli bir inançtan besleniyor"

Filistin Devlet Başkanlığı, Başbakan Muhammed Iştiyye ve Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde yakın mesafeden ateş açarak bir Filistinliyi öldürmesine tepki gösterdi.

İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde Ammar Hamdi Muflih (22) isimli Filistinliyi öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı, Iştiyye ve Filistinli gruplar açıklama yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı'nın açıklamasında, İsrail askerlerinin, Muflih'i soğukkanlılıkla öldürmesinin, Filistin halkına karşı her gün işlenen çirkin suçlardan biri olduğu belirtildi.

"İsrail'deki hükümetlerin resmi politikası haline gelen bu suçlar, savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için acil müdahaleyi gerekli kılmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası camianın sessiz kalması ve hesap sormama politikasının, bu tür soğukkanlı infazların işlenmesine yol açtığı vurgulandı.

Filistin Başbakanı Iştiyye ise açıklamasında, Huvvara'daki infazın, İsrail askerlerinin, öldürme temelli bir inançtan beslenen organize terörünü yansıttığını dile getirdi.

İsrail askerlerinin yaptıklarının cezasız kalmasının, onları bu suçları tekrar işlemeye sevk ettiğini kaydeden Iştiyye, uluslararası topluma bu infazların durması için müdahale çağrısı yaptı.

Fetih Hareketi'nden yapılan açıklamada ise infaz kınanarak bunun, İsrail'deki yeni faşist hükümetin politikasını yansıttığı ifade edildi.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu tarafından yapılan açıklamada, son olarak Huvvara'da işlenen çirkin infaz olmak üzere İsrail'in işlediği suçlarda yaşanan artışa daha fazla direnişle cevap verileceği ve düşmana bedel ödetileceği kaydedildi.

Kanu, işlenen infazın, İsrail'in ve onun ordusunun saldırgan ve faşist yanını yansıttığını dile getirdi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de açıklamasında, Filistinli gencin soğukkanlılıkla öldürülmesini ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasının engellenmesini kınadı.

Açıklamada, bu ve bunun benzeri suçlara ancak direnişle ve İsrail ordusuyla her yerde ve her alanda çatışmanın sürdürülmesiyle cevap verilebileceği ifade edildi.