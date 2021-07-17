İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti.



İsrail askerleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesi politikasını protesto etmek için toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallesi sakinlerine destek sloganları attı.

İsrail askerleri, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek grubu dağıttı.