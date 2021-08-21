İsrail askerlerinden gösteri yapan Filistinlilere müdahale

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'inci yılında İsrail'i protesto etti.

Gazze'nin doğu sınırına yaklaşan Filistinliler, İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Askerler, Filistinlilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

Bazı eylemcilere sahada ilk yardım yapıldı.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.