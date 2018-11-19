İsrail askerlerinden Ramallah'ta saldırı

Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesine sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle saldırdı. Filistinliler ise askerlere taş ve molotof kokteyli ile işgal güçlerine karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesinde gerçek mermilerle yaralanan dört Filistinlinin Salfit Hastanesi'ne getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda çocuğun da işgal güçleri tarafından tutsak edildiği aktarılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 10:10