İsrail askerlerinden Şeria'da üniversiteye baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesinin kampüsüne baskın düzenledi.

Birzeit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen baskına tepki gösterilerek "bu saldırının eğitim ve akademi kurumlarına saldırıyı men eden normlara aykırı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kampüse baskın düzenleyerek güvenlik güçlerine saldırdığı ve üniversitedeki bazı eşyalara el koyduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da askerlerin kampüste öğrenci kollarına ait bazı bayraklar ve broşürlere el koyduğunu anlattı.

Kampüs çevresinde baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanırken, askerler plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Yüksek Öğrenim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin üniversite baskını kınanarak, bunun eğitim kurumlarına yönelik ihlalleri yasaklayan uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin eğitim kurumları, öğrenciler ve çalışanlarının iradesini kıramayacağı ifade edilerek, tüm uluslararası kurum ve örgütlerden devam eden bu tür ihlal ve saldırılar karşısında harekete geçmeleri istendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) öğrenci kolları "Öğrenci Ekseni", dün FHKC'nin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kampüste tören düzenlemişti.

Kampüste yarın da Hamas'ın kuruluşunun 34. yılı münasebetiyle etkinlik yapılması bekleniyor.