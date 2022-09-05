İsrail askerlerini taşıyan otobüse silahlı saldırı: Yaralılar var

İsrail işgali altındaki Şeria'da saldırılar devam ediyor.

Son olarak bugün öğle saatlerinde, Ürdün Vadisi yakınlarında bir otoyolda seyreden bir otobüs silahlı saldırıya uğradı.

Uzun namlulu silahlarla hedef alınan otobüs İsrail askerlerini taşıyordu.

Silahlı saldırıda biri şoför, 6'sı İsrail askeri 7 kişi yaralandı. Yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen ve Cenin şehrinden olduğu belirtilen Filistinliler bölgeyi araçla terk etti ancak araçları alev aldı. Bunun ardından İsrail askerlerinin, saldırının faillerini yakaladığı ifade edildi.

Bölgede son dönemlerde İsrail güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: Mepa News