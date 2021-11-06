İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli çocuk toprağa verildi
İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Dadas son yolculuğuna uğurlandı.
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafediya Devlet Hastanesi morgundan alınan Dadas’ın naaşı, evinin bulunduğu Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı'na götürüldü.
Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan Dadas’ın cenazesi baba evine getirildi.
Filistinli çocuğun naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde, Asker El-Cedid Kampı mezarlığında toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurulan 13 yaşındaki Muhammed Dadas’ın "şehit" olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, Dadas’ın karnından vurularak ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.