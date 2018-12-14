İsrail Hamas üyelerini gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri, Şeria'da çoğunluğu Hamas üyesi olduğu iddia edilen 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilere "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 37'sinin Hamas üyesi olduğu ileri sürülürken, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Batı Şeria'da artan gerginliğin ardından gelen gözaltılar dikkat çekti.

Batı Şeria'da gerginlik

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelerine yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 11:48