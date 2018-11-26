İsrail bir Filistinliyi vurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Pazartesi günü gerçekleşen ve üç İsrailli askerin yaralandığı olayda bir Filistinliyi vurarak ölümüne neden oldu. Saldırıyı İsrail Savunma Bakanlığı açıkladı.

İsrail’in Batı Şeria’daki işgaline tepki gösteren bir Filistinli, İsrail askerlerinin aracını yakmaya çalıştı. Bunun üzerine İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Batı Şeria'yı 1967'de işgal etti. Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail, yerleşimciler aracılığıyla bölgede yayılmaya çalışıyor. Bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanan İsrail’in dehşet verici girişimleri 2015 yılından bu yana araç kundaklamayla karşılık bulmuştu. Son zamanlarda azalan olaylara karşın yine de bu tür girişimlerin olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 17:57