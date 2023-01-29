İsrail, daha şimdiden 33 Filistinliyi katletti

İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik katliamı devam ediyor.

Son olarak, iki gün önce Kudüs'ün Silvan mahallesinde İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalarda vurularak ağır yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Vadi Ebu Ramuz isimli Filistinli genç, iki gün boyunca yoğun bakımda kalmasının ardından gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Böylece 2023 yılında şimdiye kadar katledilen Filistinlilerin sayısı 33'e yükselmiş oldu.

Bölgede son yıllarda İsrail'in katliamları hız kazanmış durumda. İsrail'de göreve yeni başlayan aşırı sağcı hükümetin de etkisiyle katliamların ağırlaşmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News