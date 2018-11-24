İsrail'deki Yahudilerden araçlara grafiti tahriki

İsrail yönetiminin Filistinlilerin gasp ettiği yerlere yerleştirdiği Yahudiler, kuzeyde işgal altındaki Batı Şeria bölgesinda Nablus'un güneyindeki Asira ve Huwwara köylerinde Filistinlilerin evlerine ırkçı saldırı yaptı.

23 Kasım Cuma günü Filistinli sabah evlerinden çıktığında araçlarının ırkçı grafitilerle tahrip edildiğini gördüler.

Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini gözlemleyen yetkililerden Ghassan Daghlas, Yitzhar'ın yasadışı İsrail yerleşiminden düzinelerce İsrailli yerleşimcinin Asira köyünün doğu kısmına saldırıp 20 aracın lastiklerini deldiklerini söyledi.

Daghlas, İsrailli yerleşimcilerin Hasan Asayra'nın evinin duvarlarına ve Asira köyündeki bir dizi araca ırkçı, Arap karşıtı sloganlar püskürttüğünü de sözlerine ekledi.

Daghlas, aynı yerleşimdeki İsrailli yerleşimcilerin Huwwara köyündeki Filistinli evlere saldırdıklarını ve 15 aracın lastiklerini deldiklerini de doğruladı. ve mahalle duvarlarında ve araçların bazılarında ırkçı, Arap karşıtı sloganlar püskürtüyordu.



Saldırgan Yahudiler cezasız kalıyor

Pek çok Filistinli eylemci ve hak grubu, İsrail'i Filistinlilere karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren bir “cezasızlık kültürünü” teşvik etmekle İsrail'i suçladı.

İsrailli Sivil Toplum Kuruluşu B'Tselem, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki vandalizminin günlük bir rutin olduğunur ve İsrail makamları tarafından tam olarak desteklendiğini bildirdi.



B'Tselem, “Filistinliler Yahudi yerleşimcilerin saldırıları yüzünden Batı Şeria'da giderek daha fazla alanda alandan vazgeçiyor ve topraklarının, evlerinin devlet tarafından ele geçirilmesinin önünü açıyor" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net