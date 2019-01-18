İsrail'den Burak Duvarı'na yetkisiz restorasyon

Ürdün, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nı "restore" etmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, Burak Duvarı'nın Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatarak, İsrail'in buradaki çalışmalarına tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'nın duvarlar dahil 144 dönümlük alanının tüm bakım ve restorasyon çalışmaları haklarının uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetki alanında olduğuna dikkati çeken Kudat, işgalci güç konumundaki İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünü değiştirdiği uyarısında bulundu.

Kudat, Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünün korunması için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapma konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

İsrail makamları çarşamba günü, Harem-i Şerif'teki İslam Müzesi tarafında yer alan batı duvarının (Burak/Ağlama) yanına sözde "restorasyon" amacıyla iskeleler kurmuştu.

İsrail makamları Temmuz 2018’de de yine aynı bölgede bir dizi kazı ve “restorasyon” çalışması başlatmış, bu durum Harem-i Şerif’in duvarlarından büyük bir taşın koparak düşmesine yol açmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA