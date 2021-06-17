İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail, Gazze Şeridi'ne ateşkesten sonra ikinci kez saldırdı. Düzenlenen hava harekatıyla bir hedefin vurulduğu bildirildi.
Filistin 17.06.2021, 23:34
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.
İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
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