İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Filistin 24.08.2021, 01:13
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.
İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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