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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin 24.08.2021, 01:13
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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#İsrail #Gazze #hava saldırısı
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