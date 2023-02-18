banner39

İsrail, Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin 18.02.2023, 22:32
İsrail, Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Miraç Kandili kutlamaları için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinlilerin, Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud bölgesinde toplanmasına engel oldu ve burada 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#İsrail #filistin #Kudüs
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?