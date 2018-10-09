İsrail düşmanlığından pişman olmazsa ülkeye sokulmayacak

İsrail polisi, İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ABD vatandaşı ve öğrenci vizesi bulunan Lara Alkasım'a ülkeye giriş izni verme şartını açıkladı. İsrail yönetiminin şartı pişmanlık ifadesi.

Bir haftadır başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan ABD vatanşı "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle İsrail'e sokulmuyor.

Dedesi Filistinli ve ABD'de yaşayan Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans yapmak amacıyla Miami şehrindeki İsrail konsolosluğundan aldığı öğrenci vizesiyle geçen hafta salı günü İsrail'e gelmişti.

"BDS'yi kınarsa giriş iznini gözden geçirebiliriz"

İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lara Alkasım'ın istediği zaman İsrail'den ayrılarak ABD'ye dönebileceğini söyledi.

Kudüs İbrani Üniversitesinin Alkasım'a verdiği desteği de eleştiren Erad, "Alkasım yarın sabah avukatı aracılığıyla değil de direkt kendi sesiyle desteklediği BDS'nin yasa dışı olduğunu ve BDS'ye verdiği destekten dolayı pişman olduğunu söylerse konuyu yeniden gözden geçirebiliriz." dedi.

Kaynak: AA