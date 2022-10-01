"İsrail eylül ayında Filistinli basın mensuplarına karşı 63 ihlal gerçekleştirdi"

Beyrut merkezli Gazetecilere Destek Komitesinin konuya dair yayımladığı raporda, bu ihlallerin "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği terör suçlarının üstünün örtülmesi çerçevesinde gerçekleştiği" aktarıldı.

Rapora göre İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki olaylar ve Kudüs'teki Filistinlilere ait evlerin yıktırılmasına ilişkin gelişmelerin takibi sırasında 10 Filistinli gazeteciyi plastik mermiyle yaraladı veya darbetti.

Aynı şekilde İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler 13 gazetecinin de görevlerini yapmasına engel olurken, İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskınlarla iki gazetecinin evlerinde arama yapıldı.

Raporda, İsrail ordusunun 3 gazeteciyi öldürmek ve tutuklamakla tehdit ettiği belirtilirken, iki basın mensubunun kameralarının kırıldığı, 5 kişinin de kamera, fotoğraf makinası gibi ekipmanlarına ve basın kartlarına el konulduğu kaydedildi.

Belgelenen ihlaller arasında, 9 gazetecinin tutuklanması veya gözaltına alınması, iki gazetecinin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılması, bir kişinin ev hapsine maruz bırakılması ve sağlık sorunları yaşayan Filistinli kadın gazeteci Dina el-Ceradat'ın 4 ay hapis cezasına çarptırılması bulunuyor.

Raporda, 7 basın mensubunun davaları mahkemelerde ertelenirken, "idari tutukluluk" uygulamasıyla gazetecilerin tutukluluk sürelerinin uzatıldığına, 6 tutuklu gazeteciye hapishanede insanlık dışı tutum ve davranışta bulunulduğuna ve iki kişinin de para cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi.

Tüm bu ihlallerin yanı sıra raporda, Filistinli gazetecilere ait 11 internet sitesi ve sosyal medya sayfasının İsrail yönetimi tarafından kapatıldığına da yer verildi.

Gazetecilere Destek Komitesinin raporuna göre, halihazırda İsrail hapishanelerinde 21 Filistinli gazeteci, medya çalışanı ve medya aktivisti bulunuyor.