İsrail, Filistinli bedevilerin evlerini yıktı

Filistinli aktivist gazeteci Faris Kaabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Ramallah’a bağlı Tayyibe beldesinin kırsalındaki bedevi topluluğuna baskın düzenlediğini söyledi.

Askerlerin köydeki 6 ev ile hayvan barınaklarını yıktığını belirten Kaabne, yaklaşık 15 kişiden oluşan bedevi ailelerin evsiz kaldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni yapı veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA