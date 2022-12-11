İsrail, Filistinlilere ait ev ve yapıları yıkacak

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan semtinde Filistinlilere ait bir binanın yıkılmasına karar verdi.

Filistinli er-Recebi ailesinin ikamet ettiği 11 daireden oluşan 30 yıllık binada yaklaşık 90 Filistinlinin yaşadığı ifade ediliyor.

İsrail güçleri, El Halil kentinde ise 11 konut ve yapı için yıkım kararı verdi. Kentte yıkım kararı verilen yapılar arasında küçükbaş hayvan ağılının da olduğu kaydedildi.

Öte yandan Ramallah'ın batısında Nalin beldesinde de yapımı devam eden iki evin inşasının durdurulması ve yıkılması kararı verildiği belirtildi.