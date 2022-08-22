İsrail, Filistinlilerin Timna Havalimanı'ndan seyahat planını erteledi
İsrail, işgal altındaki Şeria'da yaşayan Filistinlilerin güneyde yer alan Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verme planını ertelediğini açıkladı. Erteleme sebebini ise açıklamadı.
Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan Sivil Havacılık Otoritesi açıklamasında, Timna Havalimanı'ndan Şeria'daki Filistinlilere özel seferleri erteleme kararı alındığı belirtildi.
Filistinlilerin, Timna Havalimanı'ndan seyahatlerini sağlayacak seferler kesinleştiğinde kamu ve basın organlarına duyurulacağına işaret edilen açıklamada, seferleri ertelemenin sebeplerine dair ise bilgi verilmedi.
İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, daha önce Şeria'daki Filistinlilerin 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verileceğini duyurmuştu.
Filistin yönetimi ise İsrail'in seferleri başlatması halinde Timna Havalimanı'ndan yolculuk edecek Filistinlileri yaptırıma tabi tutacağı açıklamasında bulunmuştu.
Halihazırda Şeria'daki Filistinliler, hava yolculuğu için Ürdün'ü veya özel izinle Tel Aviv'deki havalimanını kullanıyor.