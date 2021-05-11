İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi'ni yıktı

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etti.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı.

TİKA'nın Gazze ofisinin de bulunduğu binada yaralı ve can kaybına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistin şehit oldu, 152 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.