İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze'ye gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydedildi.
Filistin 16.04.2021, 08:13 16.04.2021, 08:31
İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.
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