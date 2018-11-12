İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Refah kentinin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişinin şehit olduğunu, bir kişinin ise yaralandığını aktaran Kudra, şehitlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) ve Hamed Muhammed Musa en-Nahl (23) olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ve İslami Cihad'a ait 20’den fazla hedefin vurulduğu, saldırılarda savaş uçakları, helikopterler ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

19 İsrailli yaralandı

Açıklamada ayrıca Gazze'den İsrail tarafına akşam saatlerinden bu yana 200'e yakın roket atıldığı, atılan roketlerden 60'ının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün de boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Gazze'den atılan roketlerden dolayı 19 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıkladı.

Netanyahu Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 20:47